Украинский конфликт можно урегулировать за несколько недель, "если мы будем умными". Такое заявление сделал в понедельник, 24 февраля, президент США Дональд Трамп.

По словам американского политика, конфликт на Украине может завершиться уже "скоро". Когда журналисты попросили конкретизировать сроки, Трамп заявил, что "мы могли бы закончить это в течение нескольких недель".

Однако "если мы не будем умными, это продолжится, и мы продолжим проигрывать", предупредил президент Соединенных Штатов (цитата по "Интерфаксу").

Ранее российский лидер Владимир Путин объяснил, почему его американский коллега, прежде обещавший положить конец конфликту на Украине за сутки, сменил свою позицию. Путин подчеркнул, что речь идет о непростой задаче, а Трамп после инаугурации начал получать всю необходимую информацию для оценки ситуации.

Примечательно, что если при Джо Байдене Вашингтон твердо придерживался линии "ничего об Украине без Украины", то с возвращением в Белый дом Трампа Соединенные Штаты не скрывают готовности договариваться напрямую с Россией. Новый президент США пояснил, что присутствие главы киевского режима Владимира Зеленского на переговорах "не так важно", ведь у него нет "козырей в рукаве".