Алсу рассказала, как спасалась от манипуляций Абрамова

Алсу оформила развод с бизнесменом Яном Абрамовым летом прошлого года. А ведь этот брак со стороны на протяжении многих лет казался идеальным. Трое детей: дочери Сафина и Микелла и сын Рафаэль остались жить с матерью. Сейчас полным ходом идут судебные разбирательства по разделу имущества.

В новом интервью Алсу призналась, что не снимает с себя ответственности, понимает, что вела себя неправильно в браке. Она рассказала, что чувствовала себя ужасно и лишь работа с психологом ее спасла из того состояния, в которое попала.

"Весь последний год я выходила из ужасного эмоционального состояния, поднималась с самого дна. Я потеряла свой внутренний свет, о котором мне всю жизнь говорили близкие и даже поклонники, я стала тенью себя. Просыпалась в полной апатии, не хотела ничего делать — ни работать, ни петь, ни с детьми время проводить", - сообщила Алсу Psychologies.

После терапии певица смогла взглянуть на жизнь с другой точки зрения, найти опору в себе и не поддаваться манипуляциям, жертвой которых была раньше. Артистка начала наслаждаться жизнью, окунуться в творчество, получать удовольствие от общения с родными и близкими.

"Как только я вернула себе свет и любовь к себе, естественным образом пришло решение закончить брак, который не приносил мне счастья. Как только ты начинаешь избавляться от токсичной эмоциональной зависимости, как только распознаешь манипуляции, ты возвращаешь себе мир в реальном свете. Настоящая любовь не может так больно ранить. Благодаря терапии применяемые ко мне манипуляции перестали действовать. И меня уже было не загнать в угол", - рассказала певица.

Отметим, что Ян Абрамов пока не дал ни единого комментария о разводе с Алсу. Ходят слухи, что бизнесмен был неверен певице. Якобы артистка годами терпела измены, но в какой-то момент приняла решение разорвать этот порочный круг.