Захарова скептически отозвалась об искренности Франции и Великобритании

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказалась о ходе голосования по проектам резолюций Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.

Ранее сообщалось, что в ООН принят американский проект резолюции по Украине с нейтральными формулировками, но с поправками от ряда европейских государств, включая Великобританию и Францию. Эти коррективы кардинально изменили тональность резолюции. Соединенные Штаты как автор документа внесли свои изменения. В итоге европейцы воздержались от голосования по своей резолюции.

Захарова напомнила, что и у Лондона, и у Парижа имеется право вето — они могли не пропустить документ, если были им недовольны. Однако британский и французский постпреды не стали этого делать, зато выступили с правками.

Спикер МИД России поинтересовалась, "когда Франция и Британии были искренними" — в тот момент, когда "коверкали" резолюцию, или же "когда тот же самый американский проект одобрили без поправок", сообщает ТАСС.

Постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя, обращаясь к коллегам по ООН, призвал не дать "просроченному киевскому князьку и его кукловодам" сорвать усилия Москвы и Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Дипломат подчеркнул, что именно Европа — единственная на сегодня, кто желает продолжения конфликта.