Прилучный увез сына подальше от Муцениеце

Павел Прилучный прихватил сына Тимофея от актрисы Агаты Муцениеце, вторую супругу Зепюр Брутян, их общего наследника Микаэля и отправился в Сочи. Об этом стало известно благодаря социальным сетям. На своей официальной страничке в запрещенной сети "Инстаграм" популярный актер опубликовал видео, вероятно, сделанное женой, на котором запечатлен сидящим на стуле рядом со старшим сыном, глядя в большое окно. Отец и отпрыск от обилия эмоций даже обнялись в какой-то момент.

"Спасибо за комфорт и душевное спокойствие!" - подписал видео Прилучный, указав название отеля в Сочи.

Теперь многочисленные подписчики судачат, что актер подальше увез сына от Муцениеце после поднявшейся шумихи, когда несколько дней назад Агата сообщила, что случайно встретилась с Тимофеем в магазине, однако этот контакт не был приятным. Актриса не стала делиться деталями, однако фанаты сделали вывод, что Тимофей холодно вел себя с матерью.

Напомним, что, согласно постановлению суда, парен должен жить с Агатой Муцениеце, однако по факту с прошлого августа он находится с Павлом Прилучным.