Путин: Европа не может ничего требовать от России

Никто, в том числе Европа, не вправе чего-либо требовать от России. Такое заявление сделал в понедельник, 24 февраля, российский лидер Владимир Путин.

Как напомнил политик в эфире телеканала "Россия 1", европейцы "тысячелетиями требуют от своих вассалов чего угодно". Путин заявил, что "они пускай со своими требованиями посидят дома и подумают над тем, как они дошли до жизни такой" (цитата по ТАСС).

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не Россия виновата в нынешних боевых действиях. Одной из виновниц политик назвал Европу — она, по мнению Трампа, не сделала ничего для преодоления конфликта на Украине.

Британский журнал The Economist объявил, что Европу постиг "худший кошмар". Издание вынесло на обложку нового номера изображение, на котором Владимир Путин и Дональд Трамп сидят вместе во главе стола.