Участвовать в обеспечении гарантий безопасности Украины готовы около 30 стран. Такое заявление сделал французский президент Эмманюэль Макрон.

По утверждению политика, которого цитирует Fox News, государства Европы "готовы разделить бремя" обеспечения безопасности Украины. Макрон рассказал, что пообщался на эту тему с 30 европейскими лидерами и союзниками: "Многие из них готовы стать частью такой сделки, гарантий безопасности в том или ином виде".

Называть конкретные страны или политиков Макрон не стал, отметив лишь, что они хотели бы "получить сигнал солидарности от США" на случай, если Россия нарушит достигнутые договоренности.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что наша страна не возражает против предоставления Украине гарантий безопасности — но тогда такие гарантии должна получить и Москва. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва согласился с тем, что западные страны, включая США, должны предоставить России гарантии безопасности при обсуждении нюансов мирного соглашения. Киев в ответ вознегодовал.

В Кремле при этом подчеркнули, что Россия готова и намерена обсуждать все аспекты, связанные с безопасностью на Европейском континенте, в том числе с безопасностью нашей страны и с гарантиями безопасности для других государств — но только в комплексе.