Хватит боли: зрители ТВЦ собирают средства на лечение 4-летней Светы Ерзикян

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita начинают сбор средств на лечение четырехлетней Светы Ерзикян. Девочка родилась с огромным меланоформным невусом на левой ноге. Это очень опасное новообразование в любой момент может переродиться в раковую опухоль. Чтобы этого не допустить, необходимо сделать пересадку кожи. Требуются как минимумчетыре 4 операции. Одну уже сделали. Но на следующую нужно более двух с половиной миллионов рублей. Таких денег у многодетной семьи нет. Родители просят помочь всех неравнодушных.

Помочь может каждый - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

За четыре года маленькая Света и ее мама пережили много боли и слез. Страх за ребенка появился сразу, как только девочка родилась. На ее левой ноге было огромное родимое пятно - на все бедро. По научному - невус. Огромный риск перерождения в злокачественную опухоль. Причем в любой момент.

"Мы решились на удаление, потому что другого варианта нет. Чем быстрее мы это сделаем, пока она маленькая, тем меньше вероятность перерождения во что-то более плохое", - говорит мама.

Так как невус огромный, врачи предупредили - будет несколько операций. Первая прошла в мае прошлого года. Под кожу Свете сначала вживили экспандеры.

"Это мешочек, который вживляется внутрь, и происходят подкачки. Через определенные порты его наполняют жидкостью. То есть на ней получается вот такой шарик, который раскачивается и растягивает ее кожу", - объясняет мама.

Сама операция по пересадке длительная - около восьми часов. Начали с самого сложного участка - колена. Потом несколько недель в гипсе. Важно было, чтобы нога была зафиксирована.

Света мужественно все выдержала. Но впереди еще несколько этапов. Девочка еще маленькая, поэтому кожа эластичная. Чтобы процесс регенерации шел быстрее, приходится постоянно носить компрессионное белье и наклеивать специальные пластыри.

От повышенного внимания Света смущается. Но, несмотря ни на что, девочка держится и в самые непростые моменты успокаивает родителей.

Первый этап операции прошел успешно. Но нужно делать следующую пересадку кожи. На лечение срочно требуется более 2,5 миллиона рублей. Для многодетной семьи это неподъемная сумма. А время уходит.

"Я от лица всей нашей семьи хотела бы попросить помочь нам в сборе необходимой суммы для проведения операции. Если мы не будем действовать, это очень может негативно сказаться на здоровье ребенка, приведет к печальным последствиям

Откладывать операцию по удалению опасного невуса нельзя. В любой момент может начаться процесс его перерождения в раковую опухоль. Но в наших силах это не допустить и подарить Свете шанс на полноценную, здоровую жизнь.

Сделать доброе дело просто - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Светланы Ерзикян, программа 2224