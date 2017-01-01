Путин подробно высказался о будущем Украины и отношениях с США

Возвращение доверия - основа для возобновления сотрудничества России и США, убежден Владимир Путин. Именно этому в первую очередь посвящены переговоры делегаций наших стран в Эр-Рияде. И обида Европы, которую не позвали на встречу, лишена оснований. Ведь европейских партнеров никто не отстраняет от обсуждения темы украинского урегулирования, которая их так волнует.

Владимир Путин: Требовать, наверное, здесь никто ничего не может, тем более от России, пускай они требуют от кого-нибудь другого. Они на протяжении тысячелетий требовали от своих вассалов чего угодно, теперь от них уже требуют. Поэтому они пускай со своими требованиями посидят дома и подумают над тем, как они дошли до жизни такой. Но их участие в переговорном процессе востребовано, конечно. А мы никогда не отказывались, мы же вели постоянные дискуссии с ними. Это в какой-то момент под всякими надуманными идеями нанести России поражение на поле боя они сами отказались от контактов с нами. Захотят вернуться – пожалуйста.

Украинский кризис, еще раз подчеркнул президент, на встрече в Саудовской Аравии не обсуждался, но, конечно же, стоит на повестке дня. В этой связи Владимир Путин прокомментировал жесткие заявления Дональда Трампа в отношении главы киевского режима.

Путин: Эти действия основаны, скорее, не на эмоциях, а на холодном расчете, на рациональном подходе к сложившейся ситуации. В сложившейся ситуации мы, как ни странно, честно говоря, были заинтересованы, чтобы он там сидел и дальше разлагал режим, с которым мы находимся в вооруженном конфликте. Трамп объявил о том, что он хочет добиться мира. Кстати говоря - мы тоже. И как можно быстрее. Против этого мы тоже ничего не имеем. Хотя, конечно, нам бы хотелось, чтобы эта территория не использовалась в качестве плацдарма для нападения на Российскую Федерацию, не использовалась в качестве враждебного для нас плацдарма, чтобы в конечном итоге это превратилось в дружественное соседнее государство.

По словам Владимира Путина, Зеленский стал токсичной фигурой как для армии, так и для всего украинского общества. Рейтинг возможного кандидата на выборах экс-главкома ВСУ Залужного сегодня в два раза выше, чем у главы киевского режима.

Путин: Он загнал себя в тупик указом о запрете переговоров с Российской Федерацией по мирному договору, прекратил эти переговоры. И дело в чем? Дело в том, что он уклоняется от этих переговоров. Почему? Сегодня выборы на Украине не проводятся под предлогом наличия военного положения. А если переговоры, потом возможная быстрая необходимость отмены военного положения. Сразу надо идти на выборы. И вот здесь у нынешнего главы режима проблема".

Владимир Путин особо отметил роль стран БРИКС, которые объединились группу "Друзей мира" во главе с Китаем для разрешения украинского кризиса. Как сообщил накануне в телефонном разговоре с Путиным председатель КНР Си Цзиньпин, вскоре группа соберется в Нью-Йорке. Президент России также прокомментировал идею Дональда Трампа сократить наполовину военные расходы.

Путин: Мы могли бы договориться с Соединенными Штатами, мы не против. Мне кажется, что идея хорошая: Соединенные Штаты сократили бы на 50 процентов, и мы сократили бы на 50 процентов. А Китайская народная республика потом бы присоединилась, если захочет.

Это интервью Владимир Путин дал после совещания по редкоземельным металлам. По словам президента, в ближайшее время их роль будет только возрастать. При этом сделка, которую США предлагают Украине, России никак не касается. В нашей стране большие собственные запасы этого ценного сырья. И здесь Москва и Вашингтон могли бы сотрудничать.

Путин: У нас, безусловно, на порядок больше ресурсов подобного рода, чем в Украине. Мы с удовольствием работали бы совместно с любыми иностранными партнерами, в том числе с американскими. Да, кстати говоря, что касается новых территорий – то же самое: мы готовы привлечь иностранных партнеров, и так называемые новые наши исторические территории, которые вернулись в состав Российской Федерации, там тоже есть запасы определенные. Мы готовы с нашими инопартнерами, в том числе с американскими, работать и там.

Еще одна перспективная отрасль для совместной работы - производство алюминия. В 2017 году его поставки из России составляли 15 процентов американского импорта. И мы могли бы поставлять и сегодня два миллиона тонн, это стабилизировало бы цены, подчеркнул президент. А еще предложил подумать об инвестициях в строительство новых производств этого металла. И сегодня контакты ряда российских и американских компаний уже начались.