Собянин: Центр "Моя работа" четыре года помогает москвичам стать предпринимателями

Московский центр "Моя работа" уже четыре года помогает жителям столицы стать предпринимателями и успешно вести свое дело.

Как рассказал в социальной сети мэр Сергей Собянин, поддержка - комплексная: от поиска идеи и создания бизнес-плана до юридических и налоговых консультаций. Также можно оформить самозанятость, подготовить документы для открытия ИП или ООО и повысить уровень профессиональных навыков.

У проекта уже больше ста партнеров, в их числе крупные компании. Кроме того, в этом году на Шаболовке открылся Центр услуг для бизнеса.