В Москве отметили 280-летие со дня рождения адмирала Ушакова

280-летие со дня рождения Федора Ушакова отметили в Москве. Прославленный адмирал российского флота не проиграл ни одного сражения и был причислен к лику святых.

На Адмиральском приеме в Доме Союзов представили серебряную медаль, созданную еще в 1800 году в память об освобождении Ионических островов. Ее выкупили за границей и вернули в Россию. Также состоялась официальная церемония гашения почтовой марки. На ней изображен портрет флотоводца и Андреевский флаг.

"Великий православный человек, который удостоен канонизации. Сегодня мы можем по праву говорить, что традиции имеют своих наследников. Видя наших военных на передовой, мы знаем, что его молитва хранит их и бережет нашу великую Родину", - заявила Анна Кузнецова, заместитель председателя Государственной думы.