На Марсе нашли побережье древнего океана

Побережье древнего океана, вероятно, обнаружили на Марсе китайские ученые. Об этом говорится в статье, посвященной анализу новых данных, полученных марсоходом "Чжужун".

При помощи радиолокации аппарат зафиксировал обширные отложения в недрах равнины Утопия - низменности на северном полушарии. Их структура аналогична прибрежным отложениям на Земле, состоящим из песка и гравия, образованным приливами. Это говорит в пользу гипотезы о существовании в прошлом большого океана на севере Красной планеты.

К такому же выводу в конце прошлого года пришла другая группа российских и китайских ученых, которые опубликовали совместное исследование на основании данных, полученных тем же марсоходом.