Новые дорожные знаки появятся в России

Росстандарт опубликовал ГОСТ, который вводит новые дорожные знаки и правила их применения. Обязательным он станет только с 1 января 2026 года, но регионы могут применять новый стандарт уже сейчас.

Столичные власти заявили, что планируют демонтировать 55 тысяч лишних указателей: это, по мнению мэрии Москвы, сделает движение в городе "более комфортным", передает "Коммерсант".

Так, появится знак "Глухие", обращающий внимание на наличие поблизости слабослышащих и неслышащих пешеходах. А знак "Стоп" теперь может быть и вертикальным. Также объединили несколько указателей в один, например, "Рекомендуемое ограничение скорости" могут разместить на щите с указателем "Искусственная неровность", а "Парковка" — вместе с изображением "Способ постановки транспортного средства на стоянку".

Напомним, что в конце прошлого года президент Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов за ряд нарушений правил дорожного движения. В частности, штрафы за превышение скорости и за езду с непристегнутым ремнем увеличены на 50%, административный штраф за вождение в нетрезвом виде увеличен до 45 тысяч рублей, введен штраф за повторную езду без ОСАГО, он теперь будет составлять 3-5 тысяч рублей, также увеличен штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора, теперь он будет составлять полторы тысячи рублей.

При этом скидка на оплату штрафов за нарушение ПДД сокращена до 25%, а оплатить можно будет в течение 20 дней со дня вынесения постановления.