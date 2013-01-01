В Госдуме опровергли наличие срока годности у долларов

Понятия "срок годности" для долларовых купюр не существует, что бы ни говорили в отдельных кредитно-финансовых учреждениях. Об этом рассказал член думского комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Парламентарий пояснил, что, согласно американскому законодательству, все банкноты Федеральной резервной системы, выпущенные после 1914 года, являются законным средством платежа и должны приниматься к оплате.

У банков в России также нет никаких законных оснований отказывать в приеме долларов старого образца, если купюры находятся в удовлетворительном состоянии и не вызывают сомнений в подлинности.

Если банк или обменник в России отказал в приеме таких банкнот, нужно потребовать письменных разъяснений, можно обратиться в Роспотребнадзор или в суд для защиты своих прав. Если же старые купюры выдают гражданину при покупке валюты, он вправе потребовать замены на новые дензнаки. При отказе можно обратиться с жалобой в Центральный банк, цитирует Чаплина ТАСС.

Еще в 2024 году эксперты рассказали, что доллары, выпущенные до 2013 года, могут не принять за рубежом из-за технической неисправности или подозрений на подделку. Например, утверждалось, что неохотно или по невыгодному курсу меняют "зеленые" и "белые" доллары во Вьетнаме, Таиланде, Шри-Ланке и Индии. При этом американские власти хотя и являются эмитентом доллара, но повлиять на ситуацию не могут.

Между тем на фоне укрепления рубля некоторые россияне решили, что настало время скупать доллары. Однако экономист Михаил Беляев рассказал, какие здесь есть подводные камни.