Вильфанд призвал не удивляться морозам в марте

Март, исходя из метеорологических показателей, является зимним месяцем, хотя по календарю это первый месяц весны. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Эксперт отметил, что отрицательные температуры для марта в столичном регионе вполне естественны, удивляться мартовским морозам нет причин: средняя температура этого месяца для Москвы и Подмосковья составляет один-два градуса ниже нуля.

Лишь около 20-22 марта среднесуточная температура в Московском регионе переходит через ноль в плюсовую зону, что является признаком начала метеорологической весны. Однако в этом году в начале марта температура повысится по сравнению с последними днями февраля, цитирует Вильфанда ТАСС.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец уверял, что начало весны в столичном регионе обещает быть впечатляющим — уже первые дни марта будут очень теплыми, опережая календарь на две-три недели.

Небывало теплым оказался в Москве январь 2025 года. По словам Тишковца, таких высоких температур не наблюдалось 111 лет — установлен новый температурный рекорд для 27 января за всю историю регулярных метеоизмерений. В этот день столбики термометров показывали больше трех градусов тепла.