Певица Анна Семенович рассказала о своей свадьбе

1 марта Анна Семенович отмечает круглую дату. Заводной артистке исполняется 45 лет, но кто даст?! Певица активно работает, много путешествует, успевает обновлять свои социальные сети, общается с многочисленными поклонниками. Анна одна из немногих представителей отечественного шоу-бизнеса, которая старается транслировать в мир позитив. Она принципиально не обнародует какие-то негативные вещи, которые, как и у любого человека, случаются в жизни.

Меж тем фанаты с нетерпением ждут, когда Семенович выйдет замуж. Анна встречается с бизнесменом по имени Денис и совершенно счастлива. Влюбленные вместе отдыхают на разных курортах и посещают светские мероприятия. Если влюбленные оформят отношения, для певицы этот брак станет первым. Однако Семенович не торопится под венец.

Она подчеркнула, что пока находится в статусе невесты. Тем не менее Анна не планирует "огромное торжество на тысячу человек". Наоборот, она предпочитает устроить камерную свадьбу только с самыми близкими.

"Мне не хочется работать на собственной свадьбе, я и так часто их веду, пою на них. И я вижу, как устают молодожены, когда на мероприятии тысяча человек, каждому из которых надо уделить внимание. А еще же первый танец молодых, торт, букет невесты… Свадьба превращается в обязаловку, а не в праздник. Я так точно не хочу. Хочется просто насладиться этим мероприятием в уютной обстановке с любимыми людьми, а не устать от него", - объяснила Анна Семенович "Теленеделе".