Следственный комитет России возбудил дело о нападении на российское генеральное консульство в Марселе — такое поручение дал лично руководитель ведомства Александр Бастрыкин.

Как рассказала официальный представитель Следкома Светлана Петренко, расследование проводится по части 2 статьи 360 Уголовного кодекса Российской Федерации (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, с целью осложнения международных отношений).

Следователи в контакте с Министерством иностранных дел России подготавливают международный запрос о правовой помощи, сообщается на официальном сайте СКР.

Между тем французские средства массовой информации утверждают, что полиция Франции задержала как минимум двоих подозреваемых в нападении на российскую дипломатическую миссию в Марселе. Основанием для задержания называют записи камер видеонаблюдения. Другие детали неизвестны.

24 февраля на территории генконсульства России в Марселе раздались взрывы — некие люди бросили туда бутылки с взрывчатым веществом, две из них взорвались. Обошлось без пострадавших.

Это случилось вскоре после того, как российская разведка предостерегла: киевский режим, недовольный российско-американскими переговорами по урегулированию конфликта на Украине, может пойти на все для срыва мирного соглашения, включая теракты против российских дипмиссий в странах Европы.