Пугачева показала повзрослевшего сына

Алла Пугачева ведет закрытый образ жизни. Даже точно неизвестно, где находится Примадонна со своей семьей. Дело в том, что после отъезда из России артистка обосновалась в Израиле. Там у ее молодого супруга живут родственники. Однако после обострения палестино-израильского конфликта, когда всей семье пришлось прятаться в бомбоубежище, Пугачева и ее близкие переехали на Кипр. Там у артистки есть элитная недвижимость. Однако, по слухам, и там Примадонна долго не прожила. Из-за погодных условий и проблем со здоровьем артистка отправилась проводить лето в Латвии. Обычно она останавливалась в Юрмале на арендованной вилле.

Где сейчас находится Алла вместе с мужем и двумя детьми, точно неизвестно. По мнению некоторых поклонников, Пугачева с близкими обитает в Израиле. Так, недавно ее якобы скандалящей в местном кафе видела супруга израильского политика.

Меж тем Алла Пугачева на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" опубликовала фотографию сына Гарри с каким-то мужчиной, держащим рыбу. "Папа! Я вот такую рыбу поймал сегодня. Большую пребольшую", - подписала публикацию Примадонна.

В комментариях поклонники пришли в восторг от того, как заметно повзрослел сын артистки. Подписчики рассыпались в комплиментах и добрых пожеланиях. Некоторые стали гадать, на кого больше похож Гарри: на отца или мать. Напомним, что в сентябре парню и его сестре-двойняшке Лизе исполнится 12 лет.