Евросоюз действительно предложил Украине заключить соглашение по критическим минералам. Эту информацию подтвердил во вторник, 25 февраля, вице-президент Еврокомиссии по вопросам процветания промышленной стратегии Стефан Сежурне.

Политик отметил, что Украина способна предоставить Европе 21 из 30 критически важных материалов "в рамках обоюдовыгодного партнерства". Сежурне заверил, что "мы никогда не потребуем заключения сделки, которая не является взаимовыгодной".

При этом председатель Европейского совета Антониу Кошта утверждает, что Брюссель не собирается требовать от киевского режима содержимое недр в возмещение за предоставленную помощь, сообщает Agence France-Presse.

Ранее источники подсчитали, что предложенная Соединенными Штатами сделка по природным ресурсам станет кабальной для Украины. По этой схеме украинским властям придется выплачивать Соединенным Штатам компенсацию за военную помощь в течение сотен лет.

Между тем фонд "Росконгресс" обнародовал доклад, согласно которому Украина лишилась львиной доли самых рентабельных месторождений полезных ископаемых. Это произошло после присоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к Российской Федерации, приводит выдержки из доклада РИА Новости.