Педиатр дал советы россиянам по кормлению детей блинами в Масленицу

Главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева посоветовала родителям не усердствовать в кормлении детей, особенно дошкольного возраста, блинами в эту Масленичную неделю. По ее словам, малышам не стоит давать более 3-5 блинов за прием пищи, а блины с начинкой - не более 2-3 штук. Также специалист посоветовала кормить детей блинами в первой половине дня и не более раза или двух в неделю.

"Блины не должны заменять полноценный прием пищи для детей и не могут быть вариантом для перекуса или завтрака. В качестве начинки рекомендуется использовать куриный фарш или филе индейки, а также фрукты - яблоки, груши - сезонные ягоды и творог", - рассказала Одинаева ТАСС.

Педиатр также перечислила самые вредные начинки для блинов. По ее словам, это икра, жирная и сладка творожная масса, сгущенное молоко.

Напомним, что в минувшую пятницу в столице стартовал фестиваль "Московская масленица". Он пройдет на более чем 30 площадках города и продлится до 2 марта. Народные гуляния проходят в центре города - на площади Революции, Тверской и Манежной площадях. Москвичей и гостей столицы обещают угостить более 50 видами блинов с самыми разными начинками.

Будут и спортивные состязания и мастер-классы. Москвичей и гостей столицы ждут не только в центре, но и в 25 парках города, где для них приготовлено более 120 мероприятий. Флагманские площадки находятся в Сокольниках, Кузьминках и на Ходынском поле.