Можно с большой долей уверенности ожидать, что в ближайшее время санкции Соединенных Штатов против России будут сняты по решению президента США Дональда Трампа. Об этом говорят информированные источники американских СМИ.

Издание The Financial Times отмечает, что "деньги — одна из немногих вещей, которые действительно мотивируют Трампа", причем в Москве хорошо это знают — с этой мыслью российские политики вступили в переговоры в Саудовской Аравии "с длинным списком заманчивых бизнес-предложений".

При этом какой-либо конкретики относительно сроков и формата возможной отмены антироссийских санкций издание не приводит.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что отмену антироссийских санкций нельзя исключать. Это требует, прежде всего, "через экономические связи наладить более близкие отношения с Украиной". При этом Вашингтон намерен в диалоге с российскими властями дать "понять, что мы снимем санкции, если сочтем нужным".

Тем временем Южная Корея уже решила отменить санкционные ограничения на поставку в Россию медицинского оборудования — теперь поставлять его можно без получения индивидуальных разрешений. Сеул объяснил свое решение гуманитарными соображениями и интересами южнокорейских экспортеров.