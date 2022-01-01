ВС России нанесли удар по инфраструктуре военных аэродромов Украины

Российские вооруженные силы нанесли удар высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами по инфраструктуре военных аэродромов Украины. Цели удара достигнуты, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны России.

Кроме того, успешно справляются с поставленными задачами группировки "Север", "Восток" и "Днепр". Военнослужащие "Запада" улучшили тактическое положение, а "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Их коллеги из группы "Центр" улучшили положение по переднему краю.

Ранее российские военные силы освободили населенный пункт Тополи Харьковской области, Улаклы и Новоандреевку в ДНР.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.