Россия приняла извинения Сербии за резолюцию ООН

В России услышали и приняли извинения президента Сербии Александра Вучича за ошибочное голосование в поддержку антироссийской резолюции по Украине в ООН. Об этом рассказал во вторник, 25 февраля, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Как подтвердил официальный представитель Кремля, "действительно, случаются технические ошибки". В Москве приняли извинения сербского лидера, подчеркнув, что "такая оперативная реакция главы государства весьма импонирует нам", цитирует Пескова "Интерфакс".

Ранее замглавы сербского кабмина Александр Вулин поставил под сомнение версию с технической ошибкой при голосовании. Он назвал случившееся настоящим предательством и потребовал привлечь к ответу тех, кто допустил случившееся.

Между тем Вучич объяснил, в чем разница между Россией и Западом: все мировые державы соблюдают свой интерес, но методы отличаются. Политик подчеркивал, что "не Россия нас бомбила, и не Россия отнимает у нас Косово". Благодарность за позицию российских властей по косовскому вопросу он выражал уже не раз.