Песков рассказал, доверяет ли Путин американцам

Мы в России доверяем самим себе. Такое заявление сделал во вторник, 25 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о доверии к американской стороне.

На фоне постепенного восстановления российского-американского диалога после нескольких лет враждебности со стороны Вашингтона представителя Кремля спросили, испытывает ли президент России Владимир Путин доверие к нынешним американским руководителям.

Как отметил Песков, "чтобы сказать, что мы доверяем американцам, нам нужно будет пройти серьезный путь, надо будет разработать меры по восстановлению и укреплению взаимного доверия". Это потребует немало шагов и усилий, ведь "очень много было разрушено".

Исправить это в одночасье не получится, а потому и быстрых результатов ожидать не стоит, цитирует пресс-секретаря российского лидера ТАСС.

Комментарий Пескова последовал за замечанием Владимира Путина о том, что именно возвращение доверия — основа для возобновления сотрудничества России и Соединенных Штатов. Он отметил, что наши государства могли бы реализовать масштабные проекты в ряде областей, а также не исключил взаимного сокращения оборонных бюджетов вполовину.