Лавров прибыл с рабочим визитом в Иран

Сергей Лавров прибыл в Иран. Планируется, что министр иностранных дел России в Тегеране проведет переговоры с иранским коллегой Аббасом Аракчи. Также будет уделено внимание темам, касающимся Сирии, Закавказья, Афганистана, Йемена, зоны Персидского залива. Кроме того, планируется поднять вопросы ближневосточного урегулирования, обсудить каспийскую проблематику и ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, передает ТАСС.

"Особый упор в ходе переговоров планируется сделать на дальнейшем наращивании взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества в контексте реализации ключевых совместных проектов в области энергетики и транспорта", - рассказали в МИД.

Отметим, что до этого Сергей Лавров побывал в Турции и Саудовской Аравии. В Эр-Рияде между Россией и США состоялся подробный разговор о необходимости решения кризиса на Украине путем устранения его первопричин. Как подчеркнул российский дипломат, участники этой встречи согласились в том, что международные отношения должны выстраиваться на признании национальных интересов каждого государства — Западу пора принять новый баланс сил.