Собянин: "День без турникетов" впервые пройдет в московских технопарках

"День без турникетов" впервые пройдет в московских технопарках с 10 по 12 марта. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Так, в "Мосмедпарке" гости увидят этапы производства лекарств и медизделий. В "Союзмультфильме" можно погрузиться в мир современной анимации. В "Останкино" посмотреть на новейшие разработки в телеиндустрии. В "Горизонте" и "Физтехпарке" посетителей познакомят с корпорациями и молодыми компаниями, которые специализируются на информационных технологиях. А тем, кто, кто увлекается космосом, будет интересно в "Сколково", "Славе", "Отрадном", "ЭЛМА" и "Нагатино".

Все мероприятия приурочены к Форуму технологической инфраструктуры, который пройдет 14 марта в кластере "Ломоносов".