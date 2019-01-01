Награды в области туризма вручили в московской мэрии

В столичной мэрии вручили награды в области туризма. Десять представителей отрасли были удостоены Премий Москвы.

Столичная индустрия гостеприимства добилась рекордных показателей в минувшем году. Москву посетили почти 20 миллионов туристов, что на 8 процентов больше, чем год назад, и даже немного выше, чем в 2019-м.

Каждый награжденный сделал вклад в развитие своего направления. Это деловой туризм, гастрономический, детский, медицинский, а еще создание экскурсионных программ для людей с нарушением слуха.