Китайский стал вторым по популярности иностранным языком среди московских школьников

В классе тишина - дети внимательно слушают учителя, повторяют новые слова. В учебных материалах - аккуратные строчки китайских иероглифов. В детском центре творчества "Замоскворечье" изучают один из древнейших языков, постигают письменность и тонкости произношения.

И хотя устная часть языка, по словам преподавателей, действительно проще, чем в русском или европейских языках, китайская письменность ставит перед учениками непростые задачи. Если неправильно начать черту, иероглиф может изменить или потерять значение. Китайская письменность совершенно уникальна и не имеет аналогов. Каждый иероглиф формировался издревле, и чтобы не просто заучивать расположение десятков черточек, а понимать их, важно углубится в культуру Китая. В московской школе №1948 с этим отлично справляются: традиционные декорации в кабинетах, коридорах, а после уроков репетируют спектакль полностью на китайском языке.

Школа сотрудничает с китайским посольством и даже помогает детям попасть на перспективные стажировки в Китай. В соседнем корпусе - детский сад. И здесь даже дошколята уже поют песни на китайском.

"Чем раньше - тем лучше. Можно сказать, с 6 до 10 вообще идеальный для этого возраст. Но если начнете в 30, в 40, то тоже хорошо, да и в 50 можно учить тоже хорошо, просто ребенку легче запоминать", - отметил Павел Чурик, преподаватель китайского языка в центре детского творчества.

И действительно, начинать можно в любом возрасте. В Москве китайский изучают не только школьники и студенты, но и пенсионеры. В рамках программы "Московское долголетие" они собираются несколько раз в неделю, чтобы освоить язык. Марина Владимировна много лет назад впервые побывала в Китае по работе.

"Мне бросалось в глаза отличие их от наших соотечественников. Мне всегда это было очень интересно - их трудолюбие, их упорство, их желание выделиться . Совершенно другая культура, совершенно другая кухня, другие люди, другие навыки", - вспоминает она.

Теперь на занятиях с такими же энтузиастами Марина Владимировна старательно выписывает прописи и тренирует произношение. А специалисты отмечают, что изучение языков стран Азии помогает не только расширить кругозор и познакомиться с другой культурой, но еще повысить когнитивные способности и даже улучшить слух.