Подъезд жилого дома практически полностью выгорел на юго-западе Москвы

Подъезд жилого дома практически полностью выгорел на улице Академика Варги.

Пожар начался в помещении консьержа. Пламя очень быстро охватило всю входную группу. Пожарные вывели из задымленных помещений восемь человек, в том числе троих детей и беременную женщину. Ее госпитализировали с помощью санитарного вертолета. Пять человек пострадали от отравления угарным газом.

Что послужило причиной пожара, установят следователи. Однако жители подъезда отмечают, что давно были недовольны работой консьержки.