В московских теплицах подготовились к 8 марта

Пышные шапки гортензий, темно-розовые "королевы" пеларгоний - агрономы вовсю готовятся к цветочному буму. К 8 марта распустились сотни тысяч растений в горшках - это новый тренд презентов любимым женщинам. Практично и долговечно. Например, гортензии дома будут цвести еще полтора месяца, а потом их можно высадить на даче. В моде - и не такие броские, но нежные первоцветы - нарциссы, гиацинты, кальцеолярия.

Технологи повторяют природные условия. Многим весенним цветам нужны низкие температуры. В числе самых "закаленных" - тюльпаны. Чтобы они зацвели к 8 марта, их сажают при плюс пяти градусах еще в декабре. Но не в почву, а в специальный питательный раствор. Когда появляются корни, температуру постепенно повышают.

"Средняя температура подготовки тюльпана - 12-14 градусов. На такой температуре тюльпан становится крепким, имеет толстый стебель. Он хорошо вытягивает свой цветонос, становится высоким. У нас в России, в отличие от европейских стран, мы любим, когда тюльпаны высокие", - отметила Елена Назарова, главный агроном ГБУ "Озеленение".

В одной московской теплице к празднику вырастили более миллиона тюльпанов - гладких и с бахромой, однотонных и нескольких цветов. Всего около 25 сортов. Это самые проверенные - устойчивые, крепкие и крупные.

Готовить букеты агрономы начинают примерно за неделю до праздника. Как только цветы достигают определенной "зрелости", их бережно срезают, упаковывают в бумагу. И отправляют в холодильник - там при температуре 2-3 градуса цветы могут храниться даже месяц. И останутся свежими и хрустящими.

Выбирать букеты лучше со "спящими" цветами, бутоны которых еще не набрали цвет и не раскрылись. Тогда они распустятся в воде и простоят гораздо дольше.

Дома тюльпаны нужно поставить в холодную воду и обновить срез. А если добавить в вазу специальную подкормку, то цветы останутся крепкими и цветущими до десяти дней.