Краснодарский край оказался во власти снежного циклона

Краснодарский край во власти снежного циклона. На дорогах заносы и гололедица.

Местами скользко так, что и автомобили, и пешеходы не могут удержаться на спуске. Коммунальщики расчищают дороги и посыпают их специальными реагентами. В Сочи круглосуточно работают около 300 человек и свыше 160 единиц техники. Основные транспортные артерии курорта уже освободили от снега.

В аэропорту рейсы задерживают на прилет и вылет. А в горах спасатели нашли двоих туристов, которые пропали накануне после схода снежной массы. Поиски третьего временно приостановлены из-за высокой лавинной опасности.