Документальная фотовыставка "Путь к Победе" открылась в Москве

На площадке Президентской академии в Москве открылась документальная фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы".

Экспозиция приурочена к 80-летию освобождения территории СССР от немецко-фашистских оккупантов. А также охватывает подвиг тыловых рабочих и восстановление стран Европы руками советского народа.

После церемонии открытия на мероприятии прошла лекция, посвященная современной геополитике в контексте итогов Второй мировой войны.

Также во вторник стартовала всероссийская акция "Ура Победе!". Ее проводят операторы мобильной связи при поддержке Минцифры. Как рассказали организаторы на пресс-конференции, до 15 мая можно установить вместо звонка или гудков на своих смартфонах мелодии военных песен. А еще - загрузить логотип празднования юбилея и ознакомиться со сводками Совинформбюро в исполнении диктора Юрия Левитана.