Российские продукты успешно представили на мероприятии "Сделано в России" в ОАЭ

21 февраля в городе Абу-Даби открылся фестиваль-ярмарка "Сделано в России". При поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) в столице ОАЭ свою продукцию представляют 80 производителей из 30 регионов России. Фестиваль-ярмарка будет работать на набережной Яс-Бэй до 25 февраля.

Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" поможет производителям найти новых покупателей и партнеров. РЭЦ организует розничную продажу российской продукции и деловые переговоры компаний-участниц ярмарки с представителями деловых кругов ОАЭ. Для посетителей также подготовлена насыщенная культурная программа, которая позволит жителям и гостям Абу-Даби узнать больше о российских традициях и достижениях в области креативных индустрий.

"ОАЭ — один из ключевых партнеров России. Мы активно развиваем торговые отношения, инвестиционные и кооперационные проекты, культурное и гуманитарное сотрудничество. Последние пять лет ОАЭ уверенно входит в число лидеров по объемам внешнеторгового оборота России на Ближнем Востоке. Фестиваль-ярмарка “Сделано в России” в Абу-Даби предоставляет бизнесу наших стран площадку для укрепления контактов, которые, мы уверены, перерастут во взаимовыгодные контракты и долгосрочные проекты", — отметила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина на церемонии открытия ярмарки.

Около половины компаний представляют на ярмарке "Сделано в России" продукты питания: кондитерские изделия, бакалею, мясную и молочную продукцию, напитки, морепродукты, овощную и масложировую продукцию.

Для посетителей ярмарки организованы дегустации и мастер-классы по приготовлению национальных арабских и русских блюд из российских продуктов.

Кроме того, на прилавках ярмарки можно найти косметику и парфюмерию от 13 брендов в специальном бьюти-корнере, а также приобрести сувенирную продукцию и одежду.

В течение ярмарки, с 21 по 25 февраля, бизнес проведет переговоры с потенциальными партнерами, в числе которых дистрибьюторы и трейдеры, отраслевые ведомства, деловые ассоциации, представители свободных экономических зон ОАЭ. Будут обсуждаться совместные проекты и поставки в Эмираты и страны MENA строительных материалов и мебели, решений для городской инфраструктуры и ИТ, а также продуктов питания и косметики. Возможности сотрудничества с российскими предприятиями обсудят более 60 контрагентов.

Кроме того, жители и гости Абу-Даби смогут увидеть выступления творческих коллективов из России, посетить показы мультфильмов от отечественных студий, а также ознакомиться с работами цифровых художников на выставке Digital Art Russia от платформы Простор от VK.

Мероприятие состоится в рамках государственной программы продвижения российской продукции под национальным брендом "Сделано в России". Четыре фестиваля-ярмарки "Сделано в России" уже прошли в различных провинциях Китая. Ярмарка в ОАЭ проходит впервые.

Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" организован Российским экспортным центром при поддержке Торгово-промышленной палаты Абу-Даби и Посольства ОАЭ в России. Официальный партнер ярмарки — Московский экспортный центр. Информационные партнеры — RT и сетевое издание "Русские Эмираты". Партнер РЭЦ по продвижению программы "Сделано в России" — Фонд "Росконгресс".

Российский экспортный центр (РЭЦ, ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В состав Группы РЭЦ входят также Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), РОСЭКСИМБАНК и "Школа экспорта". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".

Больше о "Сделано в России" можно узнать на сайте РЭЦ.