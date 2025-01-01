Прием заявок на конкурс "Росмолодежь.Гранты 1 сезон" проходит до 17 марта

14 февраля 2025 года стартовал приём заявок на конкурс Росмолодёжь.Гранты 1 сезон, который направлен на выявление и поддержку социальных проектных инициатив в области культуры, образования, здорового образа жизни.

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет включительно и получить грантовую поддержку в размере до 1 000 000 рублей.

Зарегистрироваться на Конкурс можно до 17 марта 2025 года через федеральную государственную автоматизированную информационную систему "Молодёжь России" по ссылке.

Каждый участник может подать заявку только один раз в одной из 18 номинаций. Выбери подходящую номинацию для своего проекта и воплощай мечты в реальность!