Верховная рада Украины во вторник, 25 февраля, повторно рассмотрела вопрос продления полномочий Владимира Зеленского в качестве главы государства. Со второго раза удалось утвердить эту пролонгацию.

Как рассказал украинский парламентарий Ярослав Железняк в соцсетях, "со второй попытки все же проголосовали сегодня постановление о демократии и поддержке Зеленского и предстоящих выборах", которое "вчера провалили" (цитата по РИА Новости).

Согласно принятому документу, Зеленский продолжит исполнять обязанности президента Украины, пока в стране не проведут выборы нового главы государства, а их победитель не вступит в должность в официальном порядке.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что нынешние "киевские главари" полностью нелегитимны, они узурпаторы власти, а исполнители приказов киевского режима становятся соучастниками его преступлений.

Член Конгресса США Марджори Тейлор Грин напомнила про обещание Зеленского отказаться от президентских полномочий ради мира на Украине и членства в НАТО. Американский политик подчеркнула, что "маленький диктатор должен уйти в отставку и позволить Украине провести свободные и справедливые выборы".