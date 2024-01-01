Любая информация о потерях в ходе специальной военной операции может предоставляться только Министерством обороны России. Об этом напомнил во вторник, 25 февраля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что предоставление данных такого характера — это исключительная прерогатива российского оборонного ведомства.

Что касается неких интернет-публикаций о потерях в ходе СВО, Песков отметил, что ему неизвестно, о каком издании речь и что именно оно опубликовало, сообщает ТАСС.

Американский президент Дональд Трамп утверждал, что "мы видим тела и части тел на поле боя через спутники". По его подсчетам, примерное число погибших украинских солдат достигло 700 тысяч. Политик подчеркнул, что украинцы по воле киевского режима гибнут впустую.

20 февраля в российском Генштабе рассказали, что украинская армия за 2024 год потеряла 590 тысяч военных убитыми и ранеными, а с начала СВО — более миллиона. В Министерстве обороны России уточняли, что уже к 10 февраля только лишь в Курской области противник потерял порядка 60 тысяч военнослужащих.