Известный артист на всю страну спросил Елену Малышеву о разводе

Певец Алексей Воробьев стал новым гостем программы Елены Малышевой. Не секрет, что несколько лет назад артист перенес инсульт. На шоу певец послушно выполнял все требования теледоктора, не забывая периодически подкалывать ее. Так, Воробьев, с совершенно серьезным видом взяв Малышеву под руку, обратился к ней:

"Я почему пришел. Вы когда планируете разводиться?"

Елена Малышева только посмеялась в ответ. Но это было еще не все. В другой раз теледоктор спросила у Алексея Воробьева, что он делает, когда ему плохо и тоскливо.

"Я думаю о вас, когда мне плохо и тоскливо", - немедленно отреагировал популярный исполнитель.

Не секрет, что люди, перенесшие инсульт, сильно рискуют, путешествуя самолетами. Одно время Алексей Воробьев и сам говорил, что из-за такой потенциальной опасности его перемещения по миру могут оказаться под угрозой. Однако артист рассказывал, что для минимизации рисков он принимал специальные препараты, разжижающие кровь. В этой связи Малышева пожелала певцу:

"Я тебе хочу пожелать, чтобы мы летали по всему миру..."

"Вместе?" - не растерялся Воробьев, вызвав улыбку Малышевой и очередной взрыв смеха в студии.

"Любая программа с моим участием превращается либо в цирк, либо в "Давай поженимся". Спасибо Вам за терпение, Елена Малышева", - написал артист под анонсом программы, который опубликовал на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

Комментаторы в Сети по достоинству оценили юмор Алексея Воробьева, рассыпались в комплиментах, отметив острый язычок артиста, но при этом беззлобность и быструю реакцию.