Шойгу обсудил в Индонезии конфликт на Украине и переговоры с США

Россия и Индонезия обсудили украинский конфликт и перспективы переговоров Москвы и Вашингтона. Об этом во вторник, 25 февраля, рассказал секретарь российского Совета безопасности Сергей Шойгу.

Политику устроил аудиенцию президент Индонезии Прабово Субианто. Также Шойгу принимал его индонезийский коллега Шафри Шамсуддин. Во время этих встреч был поднят спектр вопросов двусторонней повестки и международных отношений.

Например, обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, палестино-израильский конфликт, а также последние события в Сирии, цитирует Сергея Шойгу РИА Новости.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что от Индонезии поступило подтверждение готовности стать государством — партнером БРИКС. Сотрудничество расширяется по разным направлениям.

Тем временем у побережья Индонезии завершились крупные международные военно-морские учения "Комодо-2025", в которых участвовали и российские моряки. Нашу страну представили корветы "Резкий" и "Герой России Алдар Цыденжапов", а также средний морской танкер "Печенга" Тихоокеанского флота.