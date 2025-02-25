Суд арестовал 40 земельных участков и 1,4 миллиарда рублей Блиновского

Сегодня, 25 февраля, стало известно, что Арбитражный суд Москвы арестовал 40 земельных участков, 20 жилых и нежилых помещений, доли участия в восьми организациях, охотничье оружие, мотоцикл, гидроцикл, принадлежащие Алексею Блиновскому. Примечательно, что определение о принятии обеспечительных мер было вынесено по заявлению финансового управляющего имуществом Елены Блиновской Марии Ознобихиной, сообщает РАПСИ.

На днях прошло очередное заседание по делу Елены Блиновской. Выяснилось, что "королеве марафонов" не хватит всего имущества на оплату долга. Дело в том, что он возрос. Теперь общая задолженность стала больше миллиарда рублей.

Ранее в Савеловском суде столицы обвинение запросило для блогера Елены Блиновской шесть лет колонии. Напомним, "королева марафонов" была задержана весной 2023 года при попытке покинуть страну.