Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проявили политическую волю к восстановлению диалога, практически уничтоженного бывшей вашингтонской администрацией. На это указал во вторник, 25 февраля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Говоря о каких-либо условиях возобновления российско-американского сотрудничества, представитель Кремля подчеркнул, что это "нормализация работы наших дипломатических ведомств на взаимной основе".

Именно она "будет обсуждаться вот на тех самых переговорах на экспертном уровне, о котором мы с вами говорили только что", цитирует Пескова РИА Новости.

Источники уже заговорили, что в скором времени можно ждать снятия с России американских санкций, поскольку российские политики вступили в переговоры с США в Саудовской Аравии "с длинным списком заманчивых бизнес-предложений".

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон и Москва обсуждают экономические проекты, причем переговоры идут весьма серьезные в контексте завершения украинского конфликта.