SHAMANу предъявили обвинения в СБУ

Служба безопасности Украины предъявила заочное обвинение российскому артисту SHAMANу (настоящее имя Ярослав Дронов) за концерты и акции в поддержку России. Ведомство уточнило, что в конце 2022 года певец записал видеообращение, в котором героизировал российскую армию, а в следующем году выступил с концертом в Херсонской области. Кроме того, ему вменяют прославление вооруженных сил России, поддержку СВО, передает РИА Новости.

Меж тем не исключено, что российские школьники начнут изучать патриотические песни современных авторов, в том числе и SHAMANа. Об этом рассказал депутат Госдумы Сергей Колунов. По его словам, инициатива касается школьников 1-8 классов. Рабочий вариант песенника составят к середине февраля. Затем его вынесут на обсуждение профессионального сообщества.

А вот звездный адвокат Катя Гордон считает, что Дронов не совсем понимает, что происходит в стране. Она выступила категорически против того, чтобы миллионы бюджетных денег шли в карман SHAMANу вместо того, чтобы потратить эти деньги на строительство социально важных объектов или на помощь людям или в иных целях. Речь идет о "депрессивных" регионах России. А гонорар Дронова оценивается в миллионы рублей.