Генконсульство России в Марселе подорвали два немолодых француза

По подозрению в нападении на генеральное консульство России в Марселе задержаны два человека — французы 48 и 59 лет. Об этом во вторник, 25 февраля, рассказали в российском посольстве во Франции.

Французские правоохранительные органы проинформировали российских дипломатов о ходе расследования инцидента в генконсульстве — прогремевших на его территории взрывах. Благодаря записям камер видеонаблюдения удалось задержать двоих подозреваемых на проукраинском митинге в центре Марселя.

Генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский посетовал на то, что власти Франции игнорируют запросы нашей страны на усиление мер безопасности в отношении дипмиссии, расположенных на французской территории. Только посольство в Париже снабжено стационарным постом охраны, а у генконсульства его нет.

Фактически вся охрана и защита сводится к тому, что "где-то раз в час проезжает по периметру вокруг консульства полицейская машина, иногда подъезжают легионеры, которые выходят и делают пеший обход раз в час, а то и в полтора", цитирует дипломата РИА Новости.

Следственный комитет России тем временем начал расследование уголовного дела по статье о нападении на учреждение, пользующееся международной защитой, с целью осложнения международных отношений. По российскому законодательству виновнику полагается срок от 12 до 20 лет лишения свободы.