Заявления Владимира Путина касательно решения украинского конфликта и восстановления отношений с США, разумеется, не прошли мимо западной прессы. Как и его предложение по поводу совместной добычи редкоземельных металлов на территории России. В Кремле сегодня уточнили, что это все проекты на перспективу. Она касается и новых регионов, подметили в "Вашингтон пост", сочтя эти слова президента иронией:

"Путин также предположил, что Россия может предоставить Соединённым Штатам доступ к месторождениям полезных ископаемых на территории, которую она занимает на востоке Украины. Это неправдоподобное предложение, по-видимому, было сделано для того, чтобы высмеять позицию президента Украины Владимира Зеленского".

Вероятно, такой вывод был сделан из того, что большая часть тех ресурсов, о которых на каждом углу трубит Зеленский, уже находится под контролем России. Впрочем, только ими сделка, которую продавливает Трамп, не ограничивается. Речь идет о всех стратегических предприятиях Украины, включая вокзалы, терминалы и порты. Накануне главарь киевского режима по видеосвязи заверил американского президента, что подпишет соглашение. Хотя многие европейцы, включая главного друга Украины Бориса Джонсона, Зеленского отговаривали.

"Если говорить о реальности, которую предлагают американцы, знаете, это нельзя принимать. Это афера про минеральные ресурсы. Они хотят все поделить на черное и белое. Это вопрос безопасности для Украины, надежного мира для Украины", - заявил Борис Джонсон.

Однако, по данным источников "Нью-Йорк Таймс", в этом соглашении не будет ничего про гарантии безопасности для Украины, на чем так яростно настаивал Зеленский. Хотя, возможно, он получил личные, учитывая, что Трамп неоднократно намекал на то, что главарь киевского режима токсичен и мешает мирному урегулированию на Украине. То есть должен отойти в сторону. В том же ключе накануне высказался и президент Путин, сообщают западные СМИ, отмечая удивительную схожесть позиций обоих лидеров:

"Интервью показало, что господин Путин прилагает все усилия, чтобы привлечь внимание Дональда Трампа к прибыли и заключению сделок. Это произошло в то время, когда американский президент с головокружительной скоростью склонил американскую внешнюю политику в пользу России, о чём свидетельствует то, что Соединённые Штаты встали на сторону Москвы при голосовании в ООН по вопросу о войне на Украине в понедельник".

СNN заявило, что это лишь усугубило раскол между США и Европой. Потому как там настаивают на продолжении войны, обещая Зеленскому, который Евросоюз вполне устраивает, ещё денег и оружия.

"Чтобы там ни говорили в Европе о продолжении войны - это глупо. У них нет на это сил. И в этом нет никакого смысла. И в то же время в Евросоюзе не знают, как быть дальше. Потому что десятилетиями вся внешняя политика объединенной Европы была отдана на откуп США. Трансатлантический альянс был всем. Но теперь ситуация изменилась. И европейцам самим нужно что-то придумать", - отметил Джефри Сакс, экономист.

Но с этим явные проблемы. Потому как европейские лидеры привыкли жить в определенной парадигме, где главенствующую роль играет Вашингтон. Теперь же им предлагается действовать самостоятельно. Однако, что делать, в ЕС не знают. Оттого, говорят эксперты, они двигаются по инерции. Отсюда и эти грозные заявления. И прочий словесный спам про войну, не имеющую никакой перспективы.

И похоже даже выборы это не могут исправить. И Германия тут отличный пример. Там теперь будет новый канцлер. Данный пост с большой вероятностью займет Фридрих Мерц. Однако он почему-то не говорит о том, как вывести страну из кризиса. Мерц рассуждает о том, что ФРГ готово разместить на своей территории французское ядерное оружие. Многократно увеличить военный бюджет. А также дальше помогать Украине.