Путин обсудил с Муцоевым работу "Острова мечты"

Почти 20 миллионов человек посетили столичный парка "Остров мечты" за четыре года его работы. Об этом сообщил сегодня Владимиру Путину глава одноименной компании Амиран Муцоев.

На встрече с президентом в Кремле он отметил, что расположенный в Нагатинской пойме крытый развлекательный парк - самый большой в мире - и продолжает расширяться. За последние годы открыт концертный зал на четыре половиной тысячи мест, бассейн, новые аттракционы, расширены детская и молодежная зоны. Сейчас реализуются новые проекты.