Путин обсудил с Муцоевым работу "Острова мечты"

Почти 20 миллионов человек посетили столичный парка "Остров мечты" за четыре года его работы. Об этом сообщил сегодня Владимиру Путину глава одноименной компании Амиран Муцоев.

На встрече с президентом в Кремле он отметил, что расположенный в Нагатинской пойме крытый развлекательный парк - самый большой в мире - и продолжает расширяться. За последние годы открыт концертный зал на четыре половиной тысячи мест, бассейн, новые аттракционы, расширены детская и молодежная зоны. Сейчас реализуются новые проекты.

Муцоев: Приступаем к строительству открытого парка на территории "Острова мечты". Начали его уже вовсю строить. В следующем году мы его открываем. В этом году начинаем строительство еще одного концертного зала – на 10 тысяч посадочных мест – там же, потому что мы делаем очень много шоу, и нам нужна более масштабная площадка.

Путин: Сколько человек у вас работает?

Муцоев: У нас в общей сложности на территории "Острова Мечты" работает 1850 человек, плюс-минус.