На Солнце произошла самая мощная в этом году вспышка

Солнце выбросило самое крупное в текущем году облако плазмы. Вспышка была зафиксирована минувшей ночью.

Как сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, космическое явление наблюдалось примерно с часу ночи по московскому времени и до десяти часов утра.

Специалисты отмечают, что два дня назад из этой же активной области произошел выброс уровня X2.0. Но, как успокоили ученые, область находится на обратной стороне Солнца и не может повлиять на нашу планету, пишет РИА Новости.

Несколько активных областей есть и на обращенной к Земле стороне звезды, они "уйдут" примерно через полтора дня. И на какое-то время после этого метеозависимые люди смогут вздохнуть спокойно.