Трамп готовит сдачу Украины

Состоявшаяся 24 февраля в Киеве встреча западных лидеров продемонстрировала разрыв между странами, поддерживающими Украину, и администрацией Дональда Трампа. Во время саммита, на котором не присутствовали представители Вашингтона, украинским властям был послан единодушный сигнал с обещанием большей помощи и поддержки.

Испанская газета El País приходит к выводу, что Европа стремится к урегулированию конфликта. А вот президент США якобы хочет, чтобы Украина просто сдалась.

Издание отмечает диаметрально противоположный подход новой администрации США. Подчеркивается, что Вашингтон не только поставил под сомнение военную помощь Украине, но и потребовал денег от Киева. Все эти шаги возвели стену недоверия между США и их союзниками.