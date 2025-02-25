Приемный отец не пришел на могилу Влада Галкина в годовщину его смерти

Сегодня, 25 февраля, годовщина смерти известного актера Владислава Галкина. Его не стало в 2010 году. Обычно его приемный отец, актер Борис Галкин, каждый год приходит на Троекуровское кладбище, чтобы помянуть артиста, но в этом году не смог этого сделать.

"В этот день если я в Москве, еду на кладбище. В этот раз не получится, у меня воспаление легких", - сообщил Борис Галкин The Voice mag.

Напомним, звезда сериалов "Дальнобойщики" и "Диверсант" Влад Галкин умер 25 февраля 2010 года. Он был найден мертвым в съемной квартире на Садовой-Спасской улице. По официальной версии, причиной смерти актера стала острая сердечная недостаточность. Однако его приемный отец считает, что артиста могли убить. Было даже начато расследование, однако его приостановили.

Подпитывал слухи об убийстве и тот факт, что хоронили Галкина тайно. Церемония прошла в кругу самых близких. Поклонникам не дали проводить любимого актера в последний путь. Люди шептались, что такое решение семья приняла из-за внешнего вида тела. Якобы Влад был настолько обезображен, что даже работники похоронного бюро не смогли придать телу приличный вид.