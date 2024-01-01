Сервис "Жизненная ситуация" о пенсии заработал на "Госуслугах"

Сервис "Жизненная ситуация", помогающий оформить пенсию, запустили на портале "Госуслуги". Об этом во вторник, 25 февраля, рассказали в аппарате замглавы российского кабмина Дмитрия Григоренко.

Этот сервис не только дает возможность оформить пенсию, но также получить всю требуемую информацию о мерах социальной поддержки и других льготах для пенсионеров, оформить запросы о предоставлении архивных справок, получить нужные справки.

Гражданам это поможет существенно сократить количество личных визитов в государственные структуры и органы, сообщает ТАСС.

Осенью 2024 года сервис "Жизненная ситуация" на "Госуслугах" предложил россиянам помощь в восстановлении и замене документов: паспорта внутрироссийского или заграничного, водительского удостоверения, полиса ОМС, дипломов об образовании. Это значительно упростило жизнь тем, кто столкнулся с необходимостью восстановить свои документы.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что наша страна является одними из лидеров в мире по оказанию государственных услуг с помощью современных технологий: "У нас где-то свыше 130 миллионов пользователей, как ни странно".