Туск получил травму во время "уик-энда мечты"

"Уик-энд мечты" премьер-министра Польши сорвался из-за несчастного случая. Дональд Туск получил травму, катаясь на горных лыжах. Об этом сообщил сам председатель польского правительства.

Туск опубликовал видеозапись в соцсети Х. На кадрах польский премьер стоит, опираясь на два костыля. На левой ноге у главы правительства ортез.

По словам Туска, это должны были быть выходные мечты, которые он планировал за полгода. Он собирался провести два дня с внуками на лыжах. Внуки на склоне попросили дедушку показать им класс катания, что он и сделал. При этом премьер забыл проверить крепления, которые не сработали должным образом во время падения горнолыжника. Туск посоветовал любителям горнолыжного спорта внимательно следить за своим оборудованием.