"От нас будет зависеть весь мир": в глобальном потеплении нашли плюсы для России

Если какая-то из стран и выиграет от глобального потепления, то это будет Россия. Такое мнение высказал член Ассоциации футурологов, кандидат технических наук Александр Кононов. Эксперт объяснил, почему так считает.

"До сих пор мы были зоной в значительной степени рискованного земледелия, а станем просто самой лучшей житницей, которая будет кормить, по сути, всю цивилизацию. От нас будет зависеть весь мир", — заявил Кононов.

При этом эксперт не отрицает, что будут и негативные моменты. Так, таяние многолетней мерзлоты приведет к проседанию почвы, многие здания из-за этого перестанут быть прочными и устойчивыми. Кроме того, высвободятся огромные объемы парникового газа метана, что еще больше ускорит глобальное потепление.

Ученый убежден, что хоть переходный период и будет очень сложным, человечество его переживет. Когда все устаканится, в России должны ощутить пользу от изменения климата, пишет Life.