Выброшенную с "Ласточкиного гнезда" кошку Мусю нашли живой

Кошка Муся, которую сбросили с "Ласточкиного гнезда" в Крыму, не погибла. Об этом сообщает во вторник РИА Новости со ссылкой на информацию от сотрудников музея.

Как выяснилось, кошка нашла убежище на скалах. Требуется помощь альпинистов, чтобы вызволить животное.

Напомним, кошку Мусю, прожившую на территории "Ласточкиного гнезда" около 10 лет, сбросил со смотровой площадки 24-летний уроженец Санкт-Петербурга.

Позже появилось видео беседы с мужчиной. По его словам, кошке не понравилось, что он взял ее на руки. Ялтинская полиция возбудила уголовное дело по факту инцидента.